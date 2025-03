Ilgiorno.it - Palazzo di 13 piani in un cortile: il progetto Scalo House e le valutazioni della Commissione Paesaggio sotto la lente dei pm

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Gli operai sono rientrati nei cantierisequestro dello, per lavori di messa in sicurezza autorizzati dalla Procura di Milano, tra gli sguardi incuriositi dei residenti e un’autopolizia locale in presidio davanti ai cancelli aperti. Il Tribunale del Riesame di Milano, motivando la conferma del sequestro scattato lo scorso novembre, contro il quale aveva fatto ricorso la società Green Stone Sicaf Spa, torna a quella sedutaper ildel 7 novembre 2019 e alla valutazione (“Lo spazio aperto preesistente all’intervento non si configura storicamente come”) che ha dato il semaforo verde aldell’architetto Paolo Mazzoleni, assessore all’Urbanistica a Torino e coinvolto in alcune delle inchieste dei pm milanesi Petruzzella, Filippini e Clerici che hanno messolauna serie di operazioni di rigenerazione urbana, in questo caso residenze e studentato in via Valtellina 38 e via Lepontina 4.