Laspunta.it - Palazzina Q, finalmente liberata e pulita

Leggi su Laspunta.it

“Grazie, grazie,sono intervenuti” E’ uno dei tanti messaggi che sono arrivati dai cittadini e dagli operatori sanitari dell’Ospedale Spaziani di Frosinone, in redazione, dopo l’intervento della direzione sanitaria e del responsabile della sicurezza, all’indomani del nostro articolo nel quale abbiamo denunciato lo stato di assoluto degrado, nel quale erano stati ridotti i locali dellaQ del nosocomio ciociaro.“Hanno cacciato tutti, hanno pulito e disinfettato. Era ora” E’ un altro dei commenti dei cittadini chesono tornati a tirare un sospiro di sollievo.Dopo la denuncia de laspunta.it, il giorno seguente alla pubblicazione del nostro articolo, in piena mattinata si è verificato un gran via vai di persone.Addetti alla sicurezza, operatori, ditte di pulizie, che hanno cacciato i drogati e i balordi che oramai avevano preso possesso e sopravvento della struttura, pulito gli ambienti, i corridoi, gettato coperte, lenzuola, sanificato le aree e i servizi igienici.