Lettera43.it - Paesi più ricchi al mondo nel 2025: la classifica e la posizione dell’Italia

Leggi su Lettera43.it

Quali sono ipiùdel? Secondo i datidel Fondo Monetario Internazionale, relativi al World Economic Outlook, che si basano sul prodotto interno lordo (Pil) a parità dei poteri d’acquisto (Ppa), in vetta alla– che vede l’Italia in 30esima– ci sono tre Stati molto piccoli, la cui ricchezza è inversamente proporzionale alla superficie: Lussemburgo, Singapore e Macao.LadeipiùalnelSingapore (Getty Images).In testa allac’è il Lussemburgo (154.910 dollari), paradiso finanziario dalle politiche fiscali estremamente vantaggiose. Al secondo posto Singapore (153.610 dollari), fulcro economico non solo asiatico ma ormai globale. Sul gradino più basso del podio Macao (140.250 dollari), regione amministrativa speciale della Cina è diventata la capitale mondiale del gioco d’azzardo.