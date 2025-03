Internews24.com - Padovan esorta: «Conte deve svegliarsi. Non sta facendo bene»

di Redazioneanalizza il cammino del Napoli edl’allenatore della squadra partenopea, Antonioa darsi una svegliata Secondo quanto riportato da tuttonapoli, Giancarloha analizzato la situazione in casa del Napoli e non ha risparmiato Antoniodal suo ragionamento. Alcune critiche ma anchezioni per l’allenatore accompagnate da consigli per dare una marcia in più alla stagione visto che adesso la squadra partenopea è all’inseguimento dell’Inter.PAROLE – «Non capisco perché acntarsi del posto Champions e arrendersi. Proprio perché il Napoli ha di fatto centrato l’obiettivo bisogna provarci con leggerezza, senza avere paura di fallire. Come sempre occorre equilibrio, e bisogna ammettere che il Napoli è in un momento non facile. Il Napoli ha tutto quello che occorre per tornare in corsa e rimettersi in regola.