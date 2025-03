Spazionapoli.it - Osimhen, spunta un nuovo club interessato: affare caldissimo per il Napoli

Victordovrà trovare una sistemazione definitiva durante la prossima estate e, nelle ultime ore, sarebbeto unche potrebbe trattare con ilHa rappresentato un ostacolo importante nel calciomercato estivo del. La mancata cessione di Victorresta un problema per gli azzurri, che sperano di poter rimediare nella prossima sessione di trattative. Il prestito al Galatasaray terminerà a fine stagione, con l’attaccante che farà rientro a. Magari non fisicamente, ma sicuramente il suo contratto appartiene ancora agli azzurri.Da qui, la volontà di cederlo a titolo definitivo cercando di incassare almeno i 75 milioni prefissati come base di partenza. Il rendimento del nigeriano in questa stagione, con 26 gol in 30 partite, fa sperare anche in accordi più corposi.