Osimhen allo Utd e Hojlund a Napoli, affare possibile (Mirror)

La corsa scudetto è ancora aperta, ma ilha già cominciato a guardare al prossimo futuro. E il prossimo futuro delpassa anche – e soprattutto – dalla cessione di Victor. Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è destinato a lasciare definitivamente il club azzurro durante l’estate. Piace a svariati top club europei, il Manchester United su tutti.Stando ai colleghi britannici del ““, la destinazione dell’ex Lille potrebbe essere proprio l’Inghilterra. “è riuscito a mantenere la reputazione che si era costruito in Serie A segnando 26 gol in 30 presenze in questa stagione. Quando terminerà il prestito, avrà sicuramente tanti estimatori sul mercato”, si legge sul noto tabloid. “è già entrato nella rosa dei candidati del Manchester United, unendosi a Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres e Hugo Ekitike come attaccanti presi in considerazione dalla squadra di Ruben Amorim”.