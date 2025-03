Tvplay.it - Osimhen al posto di Thuram, sta accadendo davvero: effetto domino devastante

Leggi su Tvplay.it

Il destino dei due attaccanti è inevitabilmente intrecciato, ecco come potrebbe evolversi la situazione.Il valzer degli attaccanti per la prossima stagione è ormai già abbondantemente iniziato. Diverse squadre sono alla ricerca di un terminale offensivo che possa rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, e tra gli indiziati ci sono diversi giocatori che hanno calcato, o ancora calcano, i campi della Serie A. Tra questi, ad esempio, Marcuse Victoraldi, sta(LaPresse) tvplay.itÈ soprattutto la Premier League alla ricerca di nuovi attaccanti, su tutte Manchester United, Arsenal e Liverpool. I Reds, in particolare, non sono soddisfatti delle prestazioni di Darwin Nunez. Il 25enne uruguaiano, arrivato dal Benfica nel 2022, ha messo a segno soltanto 7 gol e 7 assist nelle 40 partite disputate finora tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup.