Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 20 marzo 2025

Leggi su Ultimora.news

L'diFox del 20è influenzato dal transito della Luna in Sagittario. Siamo nel clou della settimana e c'è ancora tanto in gioco. Le stelle evidenziano un favorevole lineamento di Luna, Mercurio e Venere. Vediamo lediFox di giovedì 20, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.20Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'allineamento favorevole di Luna, Mercurio e Venere porta emozioni genuine e discussioni costruttive. È un momento ideale per esprimere i tuoi sentimenti e ricevere riscontri positivi. Approfitta di questa energia per rafforzare le tue relazioni. Toro - Con la Luna che non è più contraria, ti senti più forte e determinato. Questo è un ottimo momento per chiarire questioni lasciate in sospeso nel passato.