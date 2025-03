Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 20 Marzo 2025: Bilancia, non trattenerti nei sentimenti

L’diFox per oggi,20ArieteLa tua determinazione è alle stelle, ma fai attenzione a possibili tensioni derivanti dalla quadratura tra Marte e Plutone. In amore, Venere ti sorride, favorendo nuove passioni e consolidando le relazioni esistenti. Sul lavoro, l’intraprendenza sarà la chiave del successo, ma evita decisioni affrettate.Toroporta serenità rinnovata. Le stelle promettono passione e importanti decisioni lavorative. Tuttavia, attenzione agli investimenti e alle spese impreviste.GemelliPotresti sentirti incline a riflettere sul senso della vita. È un buon momento per apprezzare la bellezza e impegnarsi in discussioni profonde. ?CancroLe complicazioni nei viaggi e negli affari professionali potrebbero causare stress. È consigliabile affrontare le sfide con pazienza e attenzione ai dettagli.