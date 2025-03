Quotidiano.net - Oro, quotazione senza freni: ogni giorno è un nuovo record. Dove arriverà?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 marzo 2025 – L'oro ha raggiunto oggi unstorico. Il contratto spot ha toccato questa mattina i 3.045 dollari l'oncia, mentre i future hanno superato quota 3.051 dollari l'oncia. A incidere sulle sue quotazioni sono, infatti, le tensioni geopolitiche, l’ombra di una guerra commerciale per via dei dazi dell'amministrazione americana e la crescita da parte di molte banche centrali, soprattutto asiatiche, di riserve d’oro per diversificare e ridurre la dipendenza dal dollaro, contribuendo all’aumento della domanda. L’oro, infatti, ha toccato nuovi massimi perché è percepito come un rifugio sicuro in un contesto di forte incertezza globale. La curva dei prezzi dell’oro è aumentata in maniera repentina a partire da inizio 2024, nonostante il anche 2023 sia stato un anno molto positivo.