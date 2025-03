Quifinanza.it - Oro aggiorna massimi di tutti i tempi: effetto combinato Trump e Fed

Nuovo strappo al rialzo per l’oro, che vola su nuovistorici. Una costante ormai per il metallo prezioso che non fa chere ida qualche tempo, in scia all’aggravarsi delle tensioni geopolitiche ed alla guerra commerciale avviata dal Presidente americano Donald.Il prezzo dell’oro si rafforza sopra i 3.000 dollariQuesta mattina, il valore dell’oro ha toccato un massimo di 3.052 dollari l’oncia, il picco di ogni tempo, per poi assestarsi sui 3.041,7 dollari/oz, attorno ai livelli della vigilia. La rottura del tetto dei 3.000 dollari risale alla scorsa settimana, quando il prezioso ha oltrepassato questo livello psicologico. La performance dell’ultima settimana fa segnare un +3% in linea con la performance mensile, mentre la differenza da inizio anno registra un +15%.