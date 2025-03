Quotidiano.net - Ormai i leader sono soltanto dei follower

C’è un filmato facilmente reperibile su YouTube cui i politici italiani farebbero bene a dare un’occhiata. È di un congresso Dc del 1982, ritrae Amintore Fanfani che sale sul palco e viene subissato dai fischi. Fanfani osserva tutti con fare sfidante per tre minuti, poi quando i boati siappena appena calmati prende la parola. "Ho fatto le campagne elettorali del 1946, del 1948 e del 1958; se avessi avuto paura dei fischi voi non sareste qui". Al che l’auditorio passa in un attimo dalla contestazione agli applausi. Lo scatto d’orgoglio del vecchio leone racconta un mondo che non c’è più, e di cui purtroppo si avverte la mancanza. Un mondo dove i politici non si limitavano a seguire i propri sostenitori, annusandone l’umore, ma avvertivano la necessità di pilotare i processi storici caricandosi sulle proprie spalle il peso di scelte che non tuttiin grado di cogliere come impellenti.