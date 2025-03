Ilfoglio.it - Orbital

Leggi su Ilfoglio.it

"Ruotano in orbita nella lenta deriva della loro corsa, fronte contro fianco contro mano contro tallone, girano e girano insieme ai giorni. I giorni corrono. Resteranno così per nove mesi, nove mesi a fluttuare, nove mesi di testa gonfia, nove mesi di questa vita da sardine, nove mesi per osservare la Terra a bocca aperta, per poi tornare giù, al pianeta paziente”. Parla del tempo, della sua percezione – lenta, dilatata, sospesa e plastica – l’avventura di sei astronauti ospiti della Stazione spaziale internazionale. Pietro, Nell, Chie, Shaun, Anton e Roman si trovano a condividere un piccolo spazio lungo sedici orbite terrestri – che per loro sono solo una giornata delle nostre terrestri – che equivalgono ad altrettante albe e tramonti. Le interazioni tra gli astronauti sono minime ma, nonostante ciò, si crea tra loro una forma di unità, una “sensazione di fusione”, forse dovuta al fatto di trovarsi a condividere un’esperienza così peculiare e poco trasferibile.