Orbán premia Salvini

Bruxelles. Matteooggi vola a Bruxelles per incassare l’Orbanino d’Oro. Il leader leghista è atteso questa sera nella capitale belga dal premier ungherese Viktorper la consegna del premio János Hunyadi, una sorta di versione orbaniana del prestigioso premio meneghino: un riconoscimento da 20.000 euro, stando al sito della Foundation for a Civic Hungary, destinato a chi ha “meriti eccezionali nella difesa della libertà e dell’indipendenza delle nazioni europee e della cultura cristiana”. La cerimonia di consegna del premio, intitolato a un condottiero ungherese celebre per aver combattuto i Turchi, dovrebbe tenersi alla House of Hungary, a pochi passi dall’ambasciata magiara. A insignire il valoroso Matteo saràin persona, fresco della sua ultima vittoriosa campagna contro il mondo LGBT, con la messa al bando del Pride di Budapest grazie a un decreto approvato dal Parlamento ungherese.