Liberoquotidiano.it - "Orban lo premia?": Ilaria Salis senza freni, l'ultima sparata su Salvini è un caso | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Che premino il nostro vicepremier la inquieta?", Giovanni Floris lo ha chiesto aa DiMartedì su La7, riferendosi al premio che Matteoriceverà oggi dal premier ungherese Viktor. Si tratta del "Jànos Hunyadi Award", conferito a chi "difende la libertà e l'indipendenza delle nazioni europee". "Chi si somiglia, si piglia", ha risposto l'eurodeputata eletta con Avs nonché ex detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest. "Il fatto che si parli di difendere la libertà è anche una cosa abbastanza agghiacciante, il dipingersi per quello che non si è, come se l'Europa fosse una minaccia per l'Ungheria - ha aggiunto la-. Io quandovo la televisione in carcere, per quel poco che riuscivo a capire, c'eracheva sempre all'Europa come se fosse qualcosa che andasse contro l'Ungheria, che andasse a minare la sovranità ungherese.