Ora legale e ora solare | differenza e perché si cambia l’orario

A fine marzo, alle 2 di notte tra sabato 29 e domenica 30, le lancette degli orologi di tutta Italia e di tanti Stati in tutto il mondo saranno spostate di un’ora in avanti. Si tratta del consueto passaggio dall’oraa quella, un appuntamento fisso nei calendari di diversi Paesi, che cade sempre nell’ultimo weekend di marzo. Al contrario, il passaggio dall’oraa quellasi ha sette mesi più tardi, a fine ottobre. Quest’anno ricade nella notte tra sabato 25 e domenica 26. Masie quali sono le differenze tra orae ora?Le differenze tra oraCambio dell’ora (Getty Images).L’ora, che scatterà a fine marzo, è una convenzione tra gli Stati per cui si portano le lancette un’ora in avanti così da avere più luce nel tardo pomeriggio.