Ora legale 2025 | quando spostare le lancette e cosa cambia

Come di consueto, nell’ultimo fine settimana di marzo tornerà l’ora. Un appuntamento fisso ormai da tempo, che si consuma solitamente nella notte tra sabato e domenica e che quest’anno cadrà nei giorni 29 e 30 marzo. Alle 2 di notte, ledell’orologio si dovràun’ora in avanti.con l’oraUn uomo regge un grande orologio per spostarne le(Getty Images).Tra gli effetti del passaggio dall’ora solare all’orace n’è uno che è immediato e riguarda la giornata stessa in cui lesi spostano. Tra sabato 29 e domenica 30 marzo, chiaramente, si dormirà un’ora in meno visto che le 2 di notte si “trasformeranno” nelle 3. Ma gli effetti durante tutti i giorni fino al ritorno all’ora solare saranno importanti, visto che il tramonto si sposterà in avanti e così le giornate sembreranno più lunghe.