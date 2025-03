Lanazione.it - Ora la Toscana ha paura, sono in arrivo altre piogge. “Proteggere il territorio”

Pisa, 19 marzo 2025 – Roberto Buizza, professore ordinario di fisica della Scuola Sant’Anna di Pisa, esperto internazionale di meteo e clima, cidelle cause per questo evento disastroso? “Dal punto di vista meteo, c’è stata una saccatura in quota a larga scala che ha portato masse d’aria con alto contenuto di umidità dall’Atlantico e dal Mediterraneo verso l’Italia. È stato estremo in termini di precipitazione perché il contenuto di umidità dell’aria era molto alto. Non era dissimile dagli eventi di Valencia e dell’Emilia Romagna dell’ottobre 2024”. Il cambiamento climatico non c’entra? “Consideri che per il disastro di Valencia, il World Weather Attribution ha stimato che il cambiamento climatico ha contributo a rendere quell’evento più probabile e più estremo. Analizzando anche quest’ultimo episodio, mi aspetto risultati simili”.