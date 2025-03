Movieplayer.it - Oppenheimer, Jack Quaid: "Dopo due anni la chat degli Oppenhomies è più attiva che mai"

A duedal travolgente successo coronato dall'Oscar, ladelle star diè più viva e vitale che mai, come conferma. Con sua grande sorpresa,ha rivelato che ladelle star dicontinua a proliferare a duedall'uscita del colossal di Christopher Nolan., questo è l'appellativo del gruppo di colleghi che continuano a utilizzare il gruppo per sentirsi regolarmente. In una nuova intervista con Men's Health, che ininterpreta il fisico Richard Feynman, ha confermato che "il gruppo è ancora attivo ed è divertente perchè non avrei mai pensato in una tale durata". Ci sono stati momenti di grande fermento, soprattutto in occasione dei roghi di Los Angeles, come spiega la star di .