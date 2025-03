Lanazione.it - Operaio morto all'Ast, Aniello prosegue lo sciopero della fame davanti alla Regione Umbria

Perugia, 19 marzo 2025 - Mascia, ex assessore all'ambiente di Terni, dopo la morte dell'società finlandese Tapojärvi,losete. Questa mattina con al collo un cartello, ha stazionato a Perugia, in corso Vannucci,a Palazzo Donini, sedeGiunta regionale dell', per chiedere controlli sulla sicurezza nel posto di lavoro, dopo l'incidente mortale che ha sacrificato un altra vita, quella del povero Sanderson Mendoza, il giovane venuto dall'Ecuador per cercare un futuro migliore in Italia, dove invece ha trovato la morte. Come noto, Sanderson 26 anni, per tutti ‘Sandro’, non ce l’ha fatta. Il ragazzo, rimasto coinvolto lunedì 10 marzo in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto all’interno del polo siderurgico Ast, è venuto a mancare nel tardo pomeriggio di domenica nel reparto di rianimazione del centro grandi ustionati dell’ospedale ‘Sant’Eugenio’ di Roma.