Thesocialpost.it - Omicidio Pierina Paganelli, i due ex amanti Louis Dassilva e Manuela Bianchi potrebbero trovarsi faccia a faccia in tribunale

Leggi su Thesocialpost.it

Le indagini sull’disembrano essere a un punto di svolta. Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio, e il ruolo di, indagata per favoreggiamento, diventa sempre più centrale. Nel frattempo, l’unico sospettato,, potrebbe presto uscire di prigione.Leggi anche: Delitto, giallo sull’incidente del figlio: possibile tentatoL’incidente probatorio del 25 marzoIl prossimo 25 marzo potrebbe essere una data cruciale per l’inchiesta: è stata fissata l’udienza per l’incidente probatorio in cui verrà interrogata, nuora della vittima e testimone chiave. La donna aveva dichiarato di aver incontratola mattina del ritrovamento del cadavere, nel sottoscala del condominio. Una rivelazione che le è costata l’indagine per favoreggiamento.