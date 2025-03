Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di San Benedetto, convalidati gli arresti

San(Ascoli), 19 marzo 2025 – Federico Di Stanislao, 20 anni, e Denis Roul Rotaru, 23 anni, entrambi di Giulianova (Teramo), si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida dell'arresto per la rissa avvenuta domenica scorsa a Sandel Tronto, in cui ha perso la vita Amir Benkharbouch, 24 anni. morto accoltellato lungomare Convalida degliIl giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli, Angela Miccoli, ha convalidato gliin flagranza operati dai carabinieri e si è riservata sulla conferma della custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura di Ascoli. Accuse contro Di Stanislao Di Stanislao è accusato dell'di Benkharbouch e del tentatodi Daniele Seghetti, anch'egli indagato per rissa aggravata.