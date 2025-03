Lettera43.it - Omicidio di Kennedy, pubblicati i documenti: cosa c’è nelle 80 mila pagine

Leggi su Lettera43.it

«Avete molto da leggere». Così Donald Trump ha annunciato la pubblicazione dell’ultima raccolta disull’assassinio di John Fitzgerald. Un caso che, a distanza di oltre 60 anni, in America alimenta ancora teorie del complotto. Le oltre 80appartenenti a 1.123 file diversi sono consultabili sul sito ufficiale degli Archivi nazionali americani, che con una nota hanno spiegato di aver agito «in conformità con la direttiva del presidente Trump». La mossa infatti segue l’ordine esecutivo con cui il tycoon a gennaio, poco dopo il suo secondo insediamento alla Casa Bianca, aveva promesso il rilascio non censurato dell’ultimo lotto di carte relative ai casi didi Jfk, del fratello ed ex procuratore generale Robert F.e di Martin Luther King. Eppure, secondo Washington Post e New York Times, non ci sono rivelazioni e novità importanti in grado di cambiare quanto già appurato in passato.