Ilgiorno.it - Omicidio Andrea Bossi. I dubbi dei legali sull’arma del delitto

Prima udienza alla Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio il processo per l’di, il ventiseienne ucciso nella sua abitazione di Cairate nella tarda serata del 26 gennaio dello scorso anno. In aula i due imputati, Douglas Carolo, 22 anni e Michele Caglioni, 21 anni, entrambi accusati delcon l’aggravante della premeditazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero stati loro a ucciderema i due giovani si sono sempre dichiarati innocenti accusandosi a vicenda dell’, il cui movente per l’accusa è economico, in particolare Carolo, che aveva una relazione con la vittima, voleva 2mila euro per pagare i danni a una donna che aveva truffato. Presenti in aula i due imputati, Caglioni con gli avvocati Luigi Ferruccio Servi e Nicolò Vecchioni, Carolo con gli avvocati Vincenzo Sparaco e Gianmatteo Rona.