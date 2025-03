Lanazione.it - Omaggio a De André. Marcoré al Politeama

Leggi su Lanazione.it

L’istrionico attore, imitatore e regista Neri Marcorè, in scena al Teatrodi Poggibonsi con un lavoro dedicato a Fabrizio De. In particolare al concept-album ‘La Buona Novella’ dell’indimenticato cantautore genovese, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano. Lo spettacolo, pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea, è in cartellone domani alle 21, ultimo appuntamento in prosa di questa Stagione Teatrale in abbonamento. L’elaborazione drammaturgica di Giorgio Gallione alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio decon i brani tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato. Dopo il successo di ‘Quello che non ho’, Marcorè e il drammaturgo e regista Giorgio Gallione rinnovano il loro sodalizio artistico nel nome del grande cantautore genovese portando in scena il suo primo concept album.