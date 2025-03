Sport.quotidiano.net - Olimpia triste a Parigi. La corsa ai playoff rallenta

Il moto perpetuo del Paris Basketball è fatale all’Milano nell’anticipo di Eurolega. I biancorossi escono sconfitti per 92-79, perdendo anche il vantaggio nello scontro diretto dopo il +5 dell’andata. Il ritmo altissimo impresso alla partita manda spesso in confusione i milanesi che in attacco non sono precisi e in difesa ancora meno, incassando fin troppe azioni in campo aperto. A sentir aria di casa è Fabien Causeur, autore di 18 punti, sicuramente il migliore per continuità nella partita (parte molto bene anche Mannion, 17 punti), ma troppo poco arriva dalla coppia Mirotic-LeDay, solo 20 in totale. Atmosfera caldissima nella moderna Adidas Arena dove ini partono fortissimo scappando via 12-0 dopo 4’. È Mannion a sbloccare Milano dall’arco ed è l’unico modo in cui l’segna (3 proprio con il play) rientrando nel punteggio (16-12) dopo la sfuriata iniziale.