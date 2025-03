Ilgiorno.it - Olgiate Comasco, smantellato un bivacco di spacciatori nei boschi: tre pusher in manette

, 19 marzo 2025 – L’ennesima perlustrazione deidella Bassa Comasca, avvenuta ieri pomeriggio adda parte dei carabinieri della stazione die dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, si è concluso con tre arresti. I militari hanno localizzato unvicino a via Carducci, dove era stato segnalato un anomalo via vai di persone. Dopo un servizio di osservazione, è partita l’incursione, durante la quale sono stati visti tre uomini scappare. Ne è nato un inseguimento a piedi tra la fitta vegetazione, fino a quando i tre sono stati bloccati: si tratta di tre marocchini in Italia senza fissa dimora, di 23, 25 e 26 anni, che avevano 14 grammi di cocaina, 47 di hascisc e 22 di eroina, oltre a 615 euro in contanti, tre telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.