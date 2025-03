Sololaroma.it - Olanda-Spagna, il pronostico: si al GOL, occhio a Yamal

I principali campionati internazionali passano momentaneamente in secondo piano, per lasciare spazio alle Nazionali. Per questo motivo, la Nations League torna sotto la luce dei riflettori. La competizione è arrivata nella sua fase calda, con i quarti di finale che stanno per prendere il via. Uno di questi metterà contrapposte due vere e proprie istituzioni del calcio europeo. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani giovedì 20 marzo alle 20:45 al Feyenoord Stadium. Una gara d’andata delicata, che potrebbe regalarci grande spettacolo. I padroni di casa vogliono sorprendere davanti ai loro tifosi, con il loro gioco spumeggiante. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria dell’Europeo contro l’Inghilterra e desiderano rimanere su questa strada, grazie al loro gioco spumeggiante.