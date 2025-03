Iodonna.it - Okami è già la star più pelosa (e costosa) che ci sia: la sua storia e quella del suo eccentrico proprietario

Un cucciolo di lusso, un prezzo da capogiro e unache sembra uscita da un film: Cadaboms, cane lupo nato da un raro incrocio tra un lupo e un pastore del Caucaso, è stato venduto per la cifra record di 5,7 milioni di dollari (circa 5,2 milioni di euro). L’acquirente? Un facoltoso allevatore indiano, S. Sathish, già noto per la sua passione per le razze canine più esclusive (e personaggio a dir poco). Il suo nuovo amico a quattro zampe è destinato a diventare una vera e propria celebrità, con eventi e apparizioni pubbliche che attirano folle di curiosi pronti a pagare pur di vederlo dal vivo. Human Dog, le foto che celebrano la relazione uomo-cane (e non solo) guarda le foto Cane lupo più caro al mondo: le caratteristiche unichenon è un cane qualunque: nato negli Stati Uniti, questo straordinario esemplare combina la potenza e la fierezza del lupo con la fedeltà e l’intelligenza del pastore del Caucaso, razza tradizionalmente utilizzata come cane da guardia in paesi come Russia, Georgia e Armenia.