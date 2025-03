Oh stanno litigando Grande Fratello Zeudi nera con Chiara Il pubblico assiste alla scena e resta di sasso

Leggi su Caffeinamagazine.it

In serata, un’accesa discussione traha scosso la Casa del, sorprendendo, ma non troppo, ila casa. Fino a ieri le due erano amiche e facevano parte del trio insieme a Shaila, con il quale in questi mesi, hanno creato una solida alleanza. Ma dopo i fatti di lunedì sera in diretta, l’amicizia tra le due concorrenti è stata messa a dura prova da un acceso diverbio che ha preso piede ieri sera.La discussione, iniziata con toni abbastanza pacati, è diventata più accesa dopo chechiedeva all’amica di chiarire. Le accuse disono degete, e come fatto anche con Lorenzo in puntata, la miss ha intimatogieffina di non voler parlare con lei perché ”non mi sono sentita tutelata”. A cosa si è riferivaDe Palma?lite con Lorenzo, che in puntata le ha dato della stratega.