Liberoquotidiano.it - "Oh c*** non si sono spaccati, allora diciamo che Meloni è...": ecco svelato il gioco sporco della sinistra | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Al centro delle cronache ovviamnete c'è la telefonata tra Trump e Putin per la tregua in Ucraina e in questo caso Capezzone vede il bicchiere mezzo pieno: si tratta, qualcosa si muove e lo stop ai raid alle centrali di fatto è un primo passo. Ma c'è anche chi dà una lettura del bicchiere mezzo vuoto affermando che la tregua vera e propria con un cessate il fuoco totale non è arrivata. Si passa poi alla politica interna con le risoluzioni in Parlamento del centrodestra e del centro. I moderatimaggioranza non sie dunque i giornaloni che strizzano l'occhio ai progressistiandati in tilt: "Ohnon sicheè equilibrista", tuona Capezzone citando qualche editoriale.