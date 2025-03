Lalucedimaria.it - Ogni anima ha il suo tempo: l’armonia divina secondo Santa Teresa

Leggi su Lalucedimaria.it

di Lisieux ci fa capire come l’amore del Signore si manifesta come un’armoniae va a toccare, grande o piccola che sia. Con la sua tenerezza e delicatezza, laci spiega che Gesù guidacammino, proprio come il sole che illuminafiore del campo. L’abbandono totale alla . L'articoloha il suoproviene da La Luce di Maria.