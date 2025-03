Ilfattoquotidiano.it - Ogm, Science: “Negli Usa il mais transgenico ha rafforzato il parassita che avrebbe dovuto combattere”

L’uso indiscriminato di“Bt”Usa haanziché indebolire il coleottero che: è la conclusione di uno studio molto ampio pubblicato il 27 febbraio su. Secondo gli scienziati la tecnologia transgenica potrebbe rivelarsi ben presto obsoleta. Fino a una decina di anni fa gli studiosi non avevano dubbi: l’estensione di campi coltivati aBtUsa portava non solo a un aumento della resa delle colture, ma anche a una netta riduzione della necessità di usare pesticidi – perfino nei terreni vicini adibiti ad altre colture – con un evidente risparmio di risorse. Ma il nuovo studio, firmato da 20 scienziati di 18 istituzioni mondiali, sembra frenare un po’ l’entusiasmo. Guidati da Ziwei Ye, docente della Renmin University of China, gli studiosi hanno esaminato i dati di 12 anni di prove sul campo in 10 stati del Midwest della così detta Corn Belt (“cintura del”).