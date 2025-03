Ilgiorno.it - Oggiono, toro in fuga carica una mamma che andava a prendere il figlio a scuola

(Lecco), 19 marzo 2025 – Travolta da unin corsa, che l'hata e scaraventata a terra. Non è accaduto in un'arena e il protagonista della vicenda non è un matador. Tutto è avvenuto in strada e la donna rimasta ferita è una. Nel pomeriggio di oggi alla periferia diunadi 43 anni che stava andando ailalla fine delle lezioni è statata da unin. L'animale era appena scappato da un macello, dopo aver probabilmente fiutato la morte che lo stava aspettando al mattatoio. La 43enne è stata soccorsa dai volontari della Croce di San Nicolò e trasferita d'urgenza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, ma di certo faticherà a dimenticare questa incredibile disavventura.