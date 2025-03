Ilrestodelcarlino.it - Oggi è festa, molti servizi chiusi

In occasione della festività di San Giuseppe,l’ospedale Magati e iterritoriali del distretto effettueranno solo le prestazioni garantite nei giorni festivi. "Si segnala – dicono dall’Ausl – in particolare che il centro prelievi, i poliambulatori, lo sportello unico Cup-Saub, salute donna, la pediatria di comunità e tutti iterritoriali del distretto saranno". L’assistenza medica di base e pediatrica sarà garantita dalo di continuità assistenziale (ex guardia medica) e Cau, attiviper la sola sede di Scandiano (0522/290001). Nei rimanenti comuni del distretto l’assistenza medica e pediatrica di base sarà regolarmente garantita. Per informazioni rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico, 0522 850400 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. m.