Offese ai soldati italiani anche i parà della Folgore contro Littizzetto | Offesi eroi e familiari di vittime

Non si placa la polemica intorno alla dichiarazione di Luciana, secondo la quale “noinon siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere“. Una battuta che, pur in un contesto satirico, è apparsa a molti offensiva, soprattutto per chi ha indossato e indossa l’uniforme. A stigmatizzare le parolecomica torinese rilasciate in tv da Fabio Fazio, è il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, attualmente presidenteCommissione Militare del Comitato Atlantico Italiano.“Non seguo per principio i programmi dove compare la signoraperché, per quanto può valere, non godemia stima come personaggio pubblico – afferma all’Adnkronos – Quanto alle sue affermazioni sulle nostre forze armate, senza ripetermi in quello che hanno dichiarato alcuni (pochi) colleghi, mi sento in dovere di rimarcare che, senza rievocare i fatti d’arme che hanno fatto l’Italia e la memoria di quelli che sono caduti, la signora ha offeso in primis le famiglie degli oltre 170 militari che hanno perso la vita in operazioni dopo la seconda guerra mondiale.