Romatoday.it - Occupazioni all'ex borghetto degli artigiani: due sgomberi in quattro giorni

Leggi su Romatoday.it

A poche ore dallo sgombero una nuova occupazione. E ancora spaccio. Non c'è pace per l'exe per i residenti dell'area vicino a via di Acqua Bullicante. Il percorso che dovrebbe portare alla trasformazione dell'area in un parco pubblico a disposizione dei residenti è.