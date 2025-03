Zonawrestling.net - NXT 18.03.2025 Ricky Saints è solo uno Sport-Entertainer

Ciao Bro di Zona Wrestling, inizia ufficialmente la Road to Stand&Deliver, abbiamo una nuova doppia campionessa e un ME dove il vincitore si prenderà lo scalpo dello sconfittoWomen’s United States Championship Match: Chelsea Green(c)(W/Piper Niven & Alba Fyre) vs Sol Ruca(W/Zaria) (3,5 / 5)Sono tutt’oggi del parere che la prima campionessa nordamericana doveva essere Sol Ruca, la sua performance in questo match ne è un’ulteriore prova. A livello atletico la fa da padrona, almeno fino a quando Chelsea non riesce a infortunarle il ginocchio. Da qui in avanti la campionessa prende di mira il punto debole della surfista, la quale prova a reagire ma a più riprese il ginocchio traballante le impedisce di concludere la contesa. Chelsea prende in prestito la finisher del marito 1.