Nutrizione avviso per ricercatori under 40 | ecco il Premio targato UnionFood-Sisa

Istituito da Unione Italiana Food, in collaborazione con la Società italiana di scienze dell’alimentazione () il “Andrea Ghiselli”, dedicato alla memoria del nutrizionista scomparso un anno fa. Il, del valore di 3.000 euro, è destinato a giovani40 che si sono distinti nel campo dellae dell’alimentazione. Andrea Ghiselli – informa una nota – è stato una figura di spicco dell’Istituto nazionale della, poi divenuto Crea – Centro di ricerca alimenti e. E’ stato presidente dellae “negli anni ha anche presieduto la commissione di revisione delle “Linee Guida per una Sana Alimentazione”, documento fondamentale per le politiche nutrizionali italiane e punto di riferimento dell’industria alimentare italiana per il miglioramento e la riformulazione nutrizionale dei prodotti alimentari”.