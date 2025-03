Salernotoday.it - Nuovo sciopero dei lavoratori di Busitalia: ecco le fasce orarie garantite

Disagi in vista per i salernitani. Le organizzazioni sindacali Adl Cobas, Cobas Lavoro Privato, Sgb e Cub Trasporti hanno proclamato unodel servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 21 marzo 2025, della durata di 24 ore.L'avvisoCampania, società del Gruppo FS.