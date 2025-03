Secoloditalia.it - Nuovo “golpe” dei giudici contro Trump: riammessi nell’esercito americano i soldati transgender

“Tutti gli esseri umani sono creati uguali”, è il principio di uguaglianza sancito dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti e usato dal giudice federale di Washington Ana Reyes per cancellare la direttiva di Donaldche vieta l’esercito ai. Ovvero 4.200 membri attuali delle forze armate, equivalenti allo 0,2% dell’esercito secondo i militari. Oppure 15 mila su un totale di due milioni di uomini secondo altre stime.Idanno torto asuiLo stra iamericani e l’amministrazionesi arricchisce dunque di un altro capitolo. “Il divieto – scrive la giudice – in fondo invoca un linguaggio dispregiativo per colpire un gruppo vulnerabile in violazione del Quinto Emendamento”. Il riferimento è a uno degli emendamenti più importanti, perché stabilisce la centralità dei diritti della persona.