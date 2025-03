Notizie.com - Nuovo bonus elettrodomestici, arriva la beffa per tutte le famiglie: il motivo

Il decreto attuativo riguardante il2025, atteso entro il 3 marzo, non è ancora stato approvato: cosa sta accadendo.Non è ancorato il decreto attuativo dei ministeri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia relativo al2025, il contributo economico introdotto dalla Legge di Bilancio con l’obiettivo di aiutare lea sostenere le spese per l’acquisto dipiù recenti.laperle: il(Notizie.com)Il provvedimento dei due ministeri che avrebbe fatto partire ufficialmente la misura era atteso entro il 3 marzo, ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Manovra, ma non è ancorato. Non si conoscono, dunque, le modalità di erogazione del contributo e le modalità per presentare domanda.