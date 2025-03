Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: scelto l’eventuale traghettatore se salta Thiago Motta. La dirigenza ha individuato quel tecnico. Ultimissime

Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, in caso di sconfitta contro il Genoa Thiago Motta potrebbe essere esonerato subito dalla Juventus. Al suo posto, si legge, si punterebbe su un traghettatore, resta solo da capire se solo fino alla fine del campionato o anche per il Mondiale per club. Il nome sarebbe già stato individuato ed è quello di Igor Tudor, ex Hellas Verona e Lazio già passato in bianconero anche in panchina nel ruolo di collaboratore di Andrea Pirlo.