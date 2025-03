Unlimitednews.it - Nuovi raid israeliani a Gaza, bilancio delle vittime in crescita

(PALESTINA) (ITALPRESS) – Fonti disegnalano attacchi aerei avvenuti durante la notte in diverse aree della Striscia, con un bombardamento notturno proseguito a ritmo serrato. Attacchi da parte di aereisono segnalati intorno a Khan Younis nel sud di, così come in diverse aree a sud diCity vicino all’estremità settentrionale della Striscia. Sono segnalati almeno 10 morti neii.L’agenzia di stampa Quds news, legata ad Hamas, afferma che ilnella rinnovata offensiva israeliana è salito a 429. Le autorità sanitarie controllate da Hamas avevano precedentemente stimato ila 408. Non ci soi da parte dell’esercito israeliano. I funzionarihanno affermato che l’esercito stava sparando solo contro obiettivi terroristici.