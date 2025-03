Panorama.it - Nuovi raid delle Idf colpiscono obiettivi terroristici a Gaza

La scorsa notte, le Idf hanno colpito un sito militare di Hamas nel nord di, dove erano in corso i preparativi per lanciare proiettili contro il territorio israeliano. Inoltre, la Marina israeliana ha colpito diverse imbarcazioni nella zona costiera della Striscia di. Queste imbarcazioni erano destinate a essere utilizzate per attività terroristiche da Hamas e dalla Jihad islamica. «Le Idf continuano a colpirenella Striscia diper eliminare qualsiasi minaccia ai civili israeliani e alle truppeIDF», ha sottolineato un portavoce. Stamattina, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto un incontro con alti funzionari della Difesa presso la base di Kirya a Tel Aviv per valutare la situazione dopo l'attacco a sorpresa nella Striscia di. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver avviato gli attacchi sulla Striscia didopo aver individuato preparativi da parte di Hamas per lanciare nuove offensive contro Israele.