Lanazione.it - Nuovi insulti no vax contro Mazzeo: “Ora davvero basta, denuncio”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 marzo 2025 - Dopo il ricordo delle vittime del Covid, i No Vax sono tornati all’attacco. Sono piovutinei confronti del presidente del Consiglio regionale Antonio, sotto a un suo post su Facebook in cui rendeva omaggio al personale sociosanitario vittima del Covid e al loro lavoro in prima linea durante l'emergenza, ricordando l'evento che si era svolto a Palazzo del Pegaso. Un foto montaggio lo ritrae con la svastica sulla fronte e gli mette in bocca queste parole: “Sono un bugiardo criminale e voglio imporre la dittatura nazi-sanitaria green-comunista”. Al presidenteè arrivata la solidarietà e la condanna di questi attacchi. Ma lui stesso ha voluto far sentire la sua voce su Facebook dove ha scritto: “Ora! Ieri in consiglio regionale abbiamo ricordato le vittime del Covid-19 e il lavoro straordinario del personale sociosanitario che ha affrontato in prima linea l’emergenza.