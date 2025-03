Bolognatoday.it - Nuova tassa sui voli, Ryanair: "Rende Bologna meno competitiva"

Leggi su Bolognatoday.it

"non sarà in grado di aggiungere una crescita significativa aquest’estate, a causa della decisione regressiva del Governo Italiano di aumentare ulteriormente l’addizionale municipale di 0,50 € per passeggero negli aeroporti italiani più grandi, incluso l’aeroporto di, a.