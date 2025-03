Ilgiorno.it - Nuova scuola Scalabrini. Modello promosso dal Ministero

È unache piace anche aldell’Istruzione e del Merito la secondaria di primo grado ‘’ in corso di costruzione a Fino Mornasco. Lastruttura avrà una superficie di circa 4mila metri quadri, in grado di ospitare sei sezioni, 18 aule e 450 studenti. Ci saranno aule flessibili e ambienti aperti riconfigurabili all’interno dello spazio didattico, con un comfort ambientale garantito dall’esposizione delle aule verso sud, per offrire la massima luminosità, e da nuovi impianti di aerazione. "È chiaro – spiega la dirigente scolastica Raffaella Piatti – che lasarà uno strumento in più per fare didattica, unain cui le aule sono laboratori e i laboratori sono aule. È inutile parlare di scommessa sul futuro se non abbiamo spazi che si adattino alle nuove generazioni".