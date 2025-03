Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes GLA 2026: il nuovo suv sarà il modello d’attacco

Lagenerazione dellaGLA è attesa per il debutto tra la fine del 2025 e l’inizio del. Questosostituirà sia l’attuale GLA che la versione elettrica EQA, consolidando l’offerta in un unico veicolo versatile. LaGLAcostruita sulla piattaforma modulare MMA, progettata per supportare sia motorizzazioni completamente elettriche che ibride. Questa architettura “electric first” consentirà al veicolo di offrire un’autonomia fino a 750 chilometri in modalità elettrica, grazie anche all’adozione di un impianto elettrico a 800 volt che permetterà ricariche rapide, recuperando fino a 400 chilometri di autonomia in soli 15 minuti. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal filmato del canale Youtube di MV Auto. Di seguito il link alla fonte:Per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali, si prevede l’introduzione di unmotore a benzina turbo da 1,5 litri a quattro cilindri, chealla base delle versioni ibride del veicolo.