Nuova mensa scolastica per l’Istituto Comprensivo Magiotti di Montevarchi

Arezzo, 19 marzo 2025 – La scuola dell’infanzia e la primaria delRaffaellodiavranno presto una, progettata per rispondere alle esigenze del numeroso polo scolastico. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, si distingue per l'attenzione alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Il nuovo refettorio, costruito con materiali moderni e a basso impatto ambientale, potrà accogliere fino a 225 bambini in tre turni da massimo 85 ciascuno. L’edificio sorge accanto alla palestra, in corrispondenza dell’area pavimentata che separa il corpo palestra dalla scuola secondaria di primo grado. Al suo interno sono stati realizzati un locale per la distribuzione dei pasti, un'area lavaggio e servizi igienici. All’esterno, una tettoia garantirà un collegamento protetto tra la scuola dell’infanzia e la, permettendo ai bambini di spostarsi al riparo dalle intemperie.